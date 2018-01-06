محافظ بارق يفتتح مهرجان الوفاء للفقيد الأمير منصور

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افتتح محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية أمس الأول مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن ـ رحمه الله ـ وذلك ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة .

وتجول المحافظ في خيمة التسوق والترفيه واطلع خلالها على أقسام وأركان خيمة التسوق ،وعيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المعرض الصحي المصاحب للمهرجان والركن الخاص بالأسر المنتجه ، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم القى المحافظ كلمة عبر من خلالها عن سعادته بذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأوضح أن الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جوانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية ، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً وخريطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة ، وخطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية ، وتعزيز الشفافية والنزاهة ، وكذلك البرامج التنفيذية لرؤية 2030 ، ومنها برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ، وتحقيق التوازن المالي ، وتقليص الاعتماد على النفط .

ثم ألقيت عدد من القصائد النبطية , عقب ذلك تسلم المحافظ من المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بالمحافظة درعين تحت مسمى “دروع الخير” لأمير المنطقة وآخر للأمير منصور بن مقرن، يرحمه الله،عبارة عن أسهم ووقف خيري والتي كانت عبارة عن خمسمائة سهم لكل منها بوقف الوالدين الخيري ، ثم قدم أوبريت بعنوان ” أوبريت الوفاء ” , وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عددا من المشاركين والإعلاميين وفرقة بارق الشعبية بدروع تذكارية , بعدها قدمت الفرقة العديد من الألوان الفلكلورية الشعبية .

يذكر أن المهرجان استهل أولى فعالياته مساء أمس بسباق ماراثون لكبار السن وآخر للصغار وحاز على الجوائز عشرة متسابقين من كل فئة ، فيما صاحب الفعاليات عروض للدراجات النارية والطيران الشراعي الذي حمل صورة الأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، في سماء محافظة بارق .