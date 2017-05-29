محافظ بيشة يدشن مشروع ” وقف القرآن ” بـ 10 ملايين ريال

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دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن في محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبرة مشروع ” وقف القرآن ” أجر لا يتوقف.

بحضور رئيس مجلس الجمعية عبدالعزيز بن فاهد الشهراني وأعضاء المجلس.

ويعد وقف القرآن التابع لجمعية التحفيظ القرآن في محافظة بيشة داعم لبرامج حفظ القرآن ومشاريع الجمعية الدائمة, وهو عبارة عن مبنى تجاري سكني في مدينة الرياض على طريق الملك عبدالعزيز وتبلغ قيمة الوقف 10 ملايين ريال سهم الفرد فيه 100 ريال أما سهم الأسرة فيبلغ 1000 ريال.

وأشار محافظ بيشة إلى أهمية الشراكة في دعم هذا الوقف الذي يعد مساهماً في دعم مشاريع الجمعية لحفظ كتاب الله ودعم فريق العمل في كافة الجوامع والمساجد ومدارس التحفيظ.

مؤكداً أن هذا ضمن اهتمامات الدولة المباركة لا سيما اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله “.

ودعمه لجمعيات التحفيظ وحفاظ كتاب الله وتبنى العديد من المشاريع النوعية لحفظ كتاب الله وتدريسه وتطوير برامج حفظ القرآن.

وهو ما نسعى إليه فالقرآن منهجنا وشريعتنا وعليه قامت هذه الدولة المباركة ورسمت كافة قواعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

من جهته قدم رئيس مجلس جمعية التحفيظ القرآن في بيشة عبدالعزيز بن فاهد الشهراني شكره وتقديره لمحافظ بيشة على تبنيه ودعم 50 سهماً للمشروع عن زوجته.

مشيراً إلى الدور الريادي لرجال الأعمال والمجتمع في دعم هذه المنشأة التي سيدوم أثرها على حفاظ كتاب الله مدى الحياة في محافظة بيشة.

وسيساهم في الرفع من مستوى تعليم كتاب الله الكريم من خلال تطوير الوسائل والمدارس في الجوامع والمساجد وإضافة التخصصات القرآنية التي تساهم في تخريج أجيالاً سيكون لهم الأثر الطيب في المجتمع.

وقال الشهراني أن حفظ كتاب الله للأبناء والبنات يساهم في تكوين الأسرة الطيبة المباركة وصلاح الذرية واعتدال الفكر وسلامة القلب من الشوائب والعمل على حماية الأبناء من كافة التأثيرات السلبية.

وبالتالي من الضروري أن ندعم مثل هذه الجمعيات التي تساهم في إصلاح المجتمع وحفظ كتاب الله الكريم.