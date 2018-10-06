محافظ تيماء يدشن فعاليات المهرجان التراثي والسياحي

تبوك- البلاد

دشن محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري أمس الأول فعاليات مهرجان تيماء التراثي والسياحي بدعم ورعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإشراف لجنة التنمية السياحية بمحافظة تيماء، وبحضور أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك محمد الشليبي ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل والأعيان بالمحافظة, وسط حضور لافت من أهالي وزوار وضيوف تيماء.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم ألقى أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة حامد بن حمود الدريبي كلمة أكد فيها أن المهرجان يجمع بين التثقيف والترفيه والتراث والسياحة والآثار كون المحافظة تضم كماً هائلاً من المعالم والشواهد الأثرية، مشيراً إلى أن جميع الجهود لتنظيم المهرجان تعمل تحت منظومة متكاملة ومتميزة وتحظى برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

عقب ذلك شاهد الجميع أوبريت وطني بعنوان “تراث تيماء”, ولوحة من الفلكلور تبعه عرض مرئي تاريخي يتحدث عن الشواهد الأثرية القائمة حالياً بتيماء وبدايات تكونها منذ آلاف السنين صاحبه تعليق من مدير مكتب الآثار بالمحافظة محمد بن حمد النجم، عقب ذلك كرم المحافظ الجهات الداعمة والرعاة للمهرجان، ثم شارك بالعرضة السعودية بصحبة ضيوف المهرجان.

ثم تجول محافظ تيماء والحضور على ما يحتويه المهرجان من أجنحة وأركان ومنها معرض الفنون والركن الزراعي والمتاحف الخاصة وأركان الحرفيين والحرفيات ثم جناح قرية الليالي الحجازية.

وعبر أمين لجنة التنمية السياحة عن شكره لمحافظ تيماء ولأمين المنطقة ولمدير عام فرع هيئة السياحة بتبوك ولجميع الادارات الحكومية والخاصة المشاركة في نجاح كافة المهرجانات التي تحتضنها محافظة تيماء بشكل عام, وهذا المهرجان بشكل خاص.