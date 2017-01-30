محافظ جدة يؤكد على الشراكة في النقل العام

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جدة ــــ عبدالهادي المالكي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، أن مشروع مترو جدة سيكون شراكة بين القطاع الحكومي والأهلي.

وقال خلال زيارته لشركة المترو: إن المشروع- ولله الحمد- يحظى باهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد ، وعناية واهتمام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة -حفظهم الله- وبات المشروع ضمن المنظومة التي تعمل بتحديد الخطوط، والمراحل الأولى التي سوف تعرض – بمشيئة الله- قريبا بعد استكمال الموافقات التي تشمل قطارات والنقل البحري والناصات ، حيث ستعرض منها مقاطع للجزء الهام.

الجدير بالذكر أن مشروع النقل العام بجدة له أهمية قصوى، كونه من أهم الحلول لمشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه مدينة جدة – حيث تعتبر من أكبر مدن المملكة، وبوابة الحرمين الشريفين والوجهة السياحية الأولى، ومن أهم الوجهات الاقتصادية في المملكة أيضا .

فيما يبلغ عدد المركبات بأنواعها داخل مدينة جدة أكثر من 3 ملايين مركبة، ويزداد العدد سنوياً بأكثر من مئة ألف مركبة ، وتساهم وسائل النقل العام حالياً بأقل من 2% من عدد الرحلات يومياً، بينما من المتوقع أن تستقطب وسائل النقل العام بعد تشغيل مشروع النقل العام أكثر من 25% من عدد الرحلات.