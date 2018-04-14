محافظ جدة يشرف حفل الخريج والوظيفة للبرامج الإعدادية

جدة – عبد الهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، يشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة حفل الخريج والوظيفة الثاني والعشــرين، للبرامـــــج الإعداديــــة، الذي ينظمه فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة ، وذلــك يــوم الثلاثاء 1 شعبان 1439هـ، الموافــق 17أبريل 2018م ، وتستمر فعاليات هذه المناسبة لمدة ثلاثة أيام، متضمناً عدة أنشطة مختلفة. وعبر د. مشبب بن عائض القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، على رعايته الكريمة لهذا الحفل، وقال: إن المعهد منذ تأسيسه وهو يتلقى دعم واهتمام ولاة الأمر، ومازال يتلقى هذا الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين– يحفظهم الله- جميعاً.

وأضاف معاليه: إن معهد الإدارة العامة، يعتبر هذه المناسبة فرصة لتقصي احتياجات سوق العمل، وللمشاركة في مناقشة المواضيع التي تسهم في معالجة الأمور المتعلقة بتطورات توظيف الأيدي العاملة السعودية وإحلالها محل العمالة غير السعودية. كما أشار معاليه إلى أهمية حفل الخريج والوظيفة كونه يجمع بين الاحتفال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية وعدد من الفعاليات التي تسهم في خلق حالة من التفاهم المشترك بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من جهة والمؤسسات التعليمية والتدريبية ومخرجاتها من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة أ. علي بن يحيى الغامدي ، عن شكره وامتنانه، لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، على تشريفه للحفل .

وأضاف: إن حفل الخريج والوظيفة يعد مناسبة متميزة دأب المعهد بمنطقة مكة المكرمة على تنظيمها سنوياً، احتفالاً بتخريج دفعة جديدة من طلابه من البرامج الإعدادية المختلفة، وتعريفاً للقطاع الخاص بخريجيه على اختلاف تخصصاتهم وبرامجهم، وفرصة سانحة للشركات والمؤسسات في استقطاب وتوظيف القوى العاملة الوطنية المدربة على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للخريجين؛ للتعرف على العروض الوظيفية، وفرص العمل المتاحة لهم في القطاع الخاص.