محافظ جدة يشرف حفل زواج 1400 شاب وفتاة

جدة -عبدالهادي المالكي

تصوير- محمد الحربي

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبتشريف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة شهدت عروس البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء زواج 1400 شاب وفتاة والذي نظمته الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وبدئ الحفل لدى وصول سموه واستقباله بالعرضة السعودية من قبل مجموعة من العرسان ، ثم تلا الشيخ القارئ ياسين نائب آيات من القرآن الكريم عقب ذلك شاهد الحضور زفة العرسان في أجواء من البهجة والفرحة على ايقاعات الرقصات الفلكلورية الشعبية وإنشاد نجوم الفن الهادف.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة الأستاذ أحمد بن صالح آل سلطان العمري كلمة رحب فيها بسموه وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة مشيداً بالدعم والرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، لمشروع مساعدة الشباب على الزواج.

وأكد العمري على تنوع الخدمات التي تقدمها الجمعية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج إلا أن التأهيل الأسري يأتي في مقدمة هذه الخدمات حيث يعقد قسم التدريب بالجمعية دورات تأهيلية موجهة للعرسان وقد تم تأهيل أكثر من 2,400 شاب وفتاة خلال عام 1439 ه.

وقدم العمري التهنئة للعرسان لمشاركتهم في هذا الزفاف، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في حياتهم الأسرية الجديدة وأن يجعل حياتهم مستقرة سعيدة يسودها الحب والمودة والأمان، وأن يرزقهم الذرية الصالحة، وأن يجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم بإذن الله تعالى .

واختتم العمري كلمته بالشكر والتقدير لمختلف الجهات الحكومية والتجارية الداعمة ورجال الأعمال في دعم مسيرة الجمعية التي بلغ عدد المستفيدين من خدمغتها حتى الآن أكثر من 84 ألف شاب وفتاة خلال ثلاثين عاماً.

ثم شاهد الحضور أوبريت بعنوان “قل الكلافة” عن تيسير الزواج والبعد عن الإسراف في تكاليف الأعراس بعدها ألقى فضيلة الشيخ داود بن أحمد العلواني العضو المؤسس وعضو الجمعية العمومية لجمعية الزواج بجدة كلمة المؤسسين استعرض فيها تأسيس ونشأة الجمعية على أيدي بعض من المهتمين بأمور الشباب من العلماء والقضاة وأساتذة الجامعات والأطباء ورجال الأعمال ورجال التربية والتعليم وبدعم من قادة هذه البلاد المباركة وأمراء منطقة مكة المكرمة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز ” رحمه الله ” حتى أصبحت الجمعية صرحا شامخا ونموذجا للعمل الاجتماعي على مستوى المملكة تلى ذلك تكريم الشركات والرعاة الداعمين والمشاركين في رعاية حفل فرح جدة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بعدها أخذت مجموعة من الصور التذكارية لسموه مع العرسان .

الجدير بالذكر أن جمعية الزواج بجدة أقامت حفل سمر عقب نهاية الحفل الرسمي تخلله وصلات إنشادية لنجوم الفن الهادف وسحوبات سيارات للعرسان وجوائز عينية للحضور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.