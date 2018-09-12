محافظ جدة يشيد بالقضاء التجاري

جدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه رئيس المحكمة التجارية بمحافظة جدة الشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي.

وأشاد سموه بالتطور الملحوظ في إجراءات القضاء التجاري وأثر ذلك في استقرار التعاملات التجارية بمحافظة جدة.

واطلع سمو الأمير مشعل بن ماجد على عرض لاختصاصات المحكمة التجارية، وسير أعمالها عقب مباشرة المحكمة التجارية لاختصاصاتها ونقل الدوائر التجارية بديوان المظالم إلى مظلة القضاء العام.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن دور المحكمة التجارية في الفصل في المنازعات التجارية والنزاعات التي تنشأ بين الشركاء في الشركات، والدور المنوط بالمحافظة والدوائر الحكومية حيال استكمال الإجراءات المسندة إليها بشأن الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية وسبل دعمها.