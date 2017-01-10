محافظ جدة يلتقي منظم رالي جدة 2016

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جدة – عبدالهادي المالكي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، رئيس الجنة العليا لرالي جدة ، بمكتبة صباح أمس الاثنين الأستاذ عبدالله سالم باخشب منظم رالي جدة 2016.

فيما رفع الأستاذ عبدالله باخشب شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ورعايته لهذه الرياضة الشبابية التي حققت النجاح والتنوع ، بماينعكس على جدة ، وماتمثله من عناصر جذب لمتابعي هذه الرياضة.

كما تسلم سمو محافظ جدة درع تكريم من اللجنة التنفيذية لرالي جدة 2016 بهذه المناسبة.