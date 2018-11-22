محافظ جدة يوقع اتفاقية الخدمات البريدية

جدة – عبد الهادي المالكي

وقع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمقر المحافظة صباح أمس اتفاقية تقديم خدمات بريدية لمحافظة جدة مع الأستاذ عادل الفقي نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للتجزئة وتجربة العملاء ضمن إطار تسهيل تقديم الخدمات والاستفادة منها تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأشاد سمو الأمير مشعل بن ماجد بالجهود التي تبذلها الكوادر السعودية في البريد وسرعة إنجازهم للأعمال الموكلة لهم فيما أعرب نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي لقطاع التجزئة وتجربة العملاء عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على اهتمامه ودعمه لكل مايقدم في سبيل تسهيل وتطوير الخدمات ،

مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤسسة البريد السعودي ستواصل جهودها ودورها لإكمال منظومة العمل وفق رؤية ٢٠٣٠ وتطوير منظومة الحكومة الالكترونية من خلال خدماتها الحديثة وخدمة العنوان الوطني المقدمة للمواطنين والمقيمين، مبينا بأنها وفق توجيهات رئيس المؤسسة المهندس محمد العبدالجبار لا تألوا جهدا في تقديم وتطوير أفضل الخدمات البريدية الحديثة لخدمة عملائها.

حضر التوقيع ثامر سابق مدير عام بريد منطقة مكة المكرمة بالإنابة ، ونايف الحربي المدير الإقليمي لقطاع التجزئة . الجدير بالذكر أن توقيع الاتفاقية يعبّر عن التعاون بين المحافظة والبريد لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه صباح أمس سفير فنلندا لدى المملكة السيد آنتي روتو قووري .

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . كما استقبل سموه بمكتبه أمس القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أشر. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.