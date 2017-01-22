محافظ محايل يدشن فعاليات (محايل أدفأ)

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محايل- البلاد

دشن محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي أمس، فعاليات مهرجان محايل في نسخته العاشرة تحت عنوان “محايل أدفأ”، وذلك بمحاضرة بعنوان: “ضرورة الأمن” للشيخ سعد بن سعيد الحجري، مفتي منطقة عسير .

وتطرق المحاضر إلى نعمة الأمن، وسرد بعض قصص الواقع التي كان لها الأثر الكبير على الحضور، مؤكداً أن الأمن يجب أن يتحقق في البداية على الأسرة والوطن.

عقب ذلك كرم المتحمي الشيخ الحجري بدرع تذكاري، يحمل شعار المهرجان .