محافظ محايل يدشن فعاليات مهرجان التسوق والسيرك الصيني

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محايل- البلاد

دشن محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي فعاليات مهرجان التسوق وركن الأسر المنتجة والسيرك الصيني, ضمن فعاليات مهرجان (محايل أدفأ) في نسخته العاشرة بحضور مدير عام فرع وزارة التجارة بعسير أحمد بن راشد الأسمري وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

واطلع المتحمي على أقسام وأجنحة المهرجان الذي شاركت فيه المؤسسات الحكومية والهيئات والمراكز الحكومية والأهلية وشاهد عروض السيرك الصيني والأسر المنتجة.

وأوضح منظم المهرجان مثيب المعاوي أن مهرجان محايل يأتي بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مهندس السياحة الأول في المنطقة مؤكداً أن المنطقة أصبحت محط أنظار ومقصد السائحين في المملكة لما تتمتع بها من تنوع في التضاريس والمناخ والثقافة وتوفر جميع الخدمات مشيراً إلى أن مهرجان التسوق حظي باهتمام محافظ محايل عسير ورعايته ومتابعته المستمرة.

وبين محافظ محايل عسير من جهته أن المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخدمية والأهلية شرعت في تنظيم المهرجان وقدمت كل الدعم اللوجستي للشركات والمؤسسات المشاركة في المهرجان من خلال تنظيم متميز وتهيئة البنى التحتية لاستقبال السياح.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من الجوانب الثقافية والرياضية والاجتماعية والشبابية والنسائية والفكرية بمشاركة العديد من المؤسسات المعنية حيث تعمل كل من البلدية والصحة والتعليم واللجنة الثقافية والأندية والمراكز الدعوية والأمن العام وفرع جامعة الملك خالد إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص لدعم كل المشاركين من الهيئات والمجالس الشبابية.

وفي نهاية الحفل المعد لهذه المناسبة قدمت فرقتي بيشة ومحايل عددًا من الألوان الشعبية.

عقب ذلك كرم محافظ محايل المشاركين من القطاع الخاص، فيما كرّم منظم المهرجان مثيب المعاوي محافظ محايل بدرع تكريمي.

كما كرّم نادي عسير الفوتوغرافي شخصية ملتقى مهرجان محايل الشتوي أقدم مصور فوتوغرافي بمحايل علي بن أحمد الحفظي.