محافظ محايل يدشن مدرسة الأمير فيصل بن خالد

محايل-واس

دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أمس مدرسة الأمير فيصل بن خالد الثانوية للبنين بحي الحيلة جنوب المحافظة .

وتجول المحافظ داخل المدرسة واستمع لشرح عن أقسام المدرسة التي تضم ” الصحة المدرسية ، معمل الحاسب الآلي ، فصول الموهوبين ، مشروع إن الله يراني ، نادي الحي ، برنامج التربية الفكرية ، الصالات الرياضية ، ثم شاهد الحضور عرضآ عن المدرسة الذكية.

وأكد محافظ محايل أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشئ وترسيخ روح الانتماء من أهم الأولويات، مضيفًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم كونة قاطرة التنمية والبناء وهي بهذا تعمل لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلبة، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب ورعاية، واختيار قيادات مميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعيٍ يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.