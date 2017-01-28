محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني

شارك عبر واتساب

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم معرض نادي عسير الفوتوغرافي.

بحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، وذلك بمعرض النادي بالواحة مول .

وكان في استقباله رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله بن يحي آل الشجاع .

ثم تجول داخل المعرض، مستمعا لشرح عن محتويات المعرض.

ثم كرم المصور الفوتوغرافي أحمد نيازي بدرع يحمل شعار محايل أدفأ .

وذلك نظير جهوده المميزة عبر عدد من المعارض التي أقيمت داخل المنطقة أو خارجها .

وكرم نادي عسير الفوتوغرافي رجل الأعمال إبراهيم الفلقي ورئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل، وأعضاء لجان اختيار الصور للمعارض .

وأكد رئيس النادي أن المعرض الذي يقام ضمن فعاليات وبرامج محايل أدفأ يأتي للمرة الثانية على التوالي .

مشيرا إلى أن المعرض أشتمل على عدد من المشاركات من داخل المحافظة وخارجها .

حيث تنوعت الصور بحسب المشاركات التي وصلت للنادي، مقدما شكره لمحافظ محايل على دعمه اللامحدود لنادي عسير الفوتوغرافي .