محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني
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دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم معرض نادي عسير الفوتوغرافي.
بحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، وذلك بمعرض النادي بالواحة مول .
وكان في استقباله رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله بن يحي آل الشجاع .
ثم تجول داخل المعرض، مستمعا لشرح عن محتويات المعرض.
ثم كرم المصور الفوتوغرافي أحمد نيازي بدرع يحمل شعار محايل أدفأ .
وذلك نظير جهوده المميزة عبر عدد من المعارض التي أقيمت داخل المنطقة أو خارجها .
وكرم نادي عسير الفوتوغرافي رجل الأعمال إبراهيم الفلقي ورئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل، وأعضاء لجان اختيار الصور للمعارض .
وأكد رئيس النادي أن المعرض الذي يقام ضمن فعاليات وبرامج محايل أدفأ يأتي للمرة الثانية على التوالي .
مشيرا إلى أن المعرض أشتمل على عدد من المشاركات من داخل المحافظة وخارجها .
حيث تنوعت الصور بحسب المشاركات التي وصلت للنادي، مقدما شكره لمحافظ محايل على دعمه اللامحدود لنادي عسير الفوتوغرافي .
الوسوم:نادي عسير الفوتوغرافي الثاني
التصنيف: الثقافيـة
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