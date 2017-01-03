محافظ محايل يطلق تأسيس أول فريق تطوعي بالمحافظة

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أطلق محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي أمس تأسيس أول فريق تطوعي بالمحافظة بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم .

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الأعمال التطوعية التي نفذت بعدد من المدارس .

ثم ألقى المرشد الطلابي بمدرسة ثانوية بن الهيثم حسن الزيادي كلمة :-

أوضح من خلالها أهمية الأعمال التطوعية منوها بالدور الكبير الذي بذله المحافظ ومدير التعليم في تأسيس أول فريق تطوعي بمحايل .

بعد ذلك ألقى المشرف على الفريق التطوعي بمحايل محمد الحسين الفلقي كلمة:-

بين من خلالها أهمية العمل التطوعي ، مشيراً إلى أن التطوع له أصناف منها.

الفردي الذي ينبع من الفرد نفسه .

والتطوع المؤسسي الذي يعني انتماء فرد ما لمؤسسة وتقديم خبراته، ومعارفه، وعلمه، وجهده، ووقته لها.

ثم ألقى مدير التعليم منصور آل شريم كلمة :-

أوضح خلالها أن المدارس تعد أحد الأماكن المهمة التي يتم تنفيذ الأعمال التطوعية فيها.

وذلك لترسيخ الخير في النفوس الصغيرة المقبلة على النموّ والتي تعد الأجيال القادمة لقيادة الأمة نحو مستقبلٍ مشرق.

مبيناً أن من أهمّ الأعمال التطوعيّة التي يتمّ تنفيذها في المدرسة.

تنظيف ساحات المدرسة والملاعب والصفوف وزراعة الأشجار والرسومات على الجدران.

وتوزيع القصص والكتب على الطلاب لتنمية القراءة لديهم وتنمية المكتبة المدرسية والتبرع للمدرسة بالكتب وإثراء مكتبتها وتنظيم الطلاب عند الدخول إلى الصفوف والتبرع المالي للمدرسة من أجل تطوير بعض مرافقها .

عقب ذلك ألقى محافظ محايل كلمة:-

جدد من خلالها عهد الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ .

مشيراً إلى أن التطوع يؤدي إلى رفع العبء المادي عن كاهل المنظمات الاجتماعية.

مطالبا منسوبي التعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية والأعمال التطوعية داخل مدارسهم .

لأن المدرسة هي الانطلاقة الحقيقة لهؤلاء الشباب حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع .

وفي الختام استمع المحافظ ومدير التعليم لمداخلات عدد من المعلمين والمشرفين من منسوبي التعليم . ثم التقطت الصور التذكارية .