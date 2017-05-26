العدد 21946 26 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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محافظ محايل يفتتح مركزا صحيا

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محافظ محايل يفتتح مركزا صحيا
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محايــل – البلاد

افتتح محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مركز الرعاية الصحية الأولية بسحر آل عاصم بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية .

وتجول المتحمي داخل أقسام المركز الصحي مستمعاً إلى شرح مفصل من قبل المشرف على القطاع الصحي ، واطلع على التجهيزات الطبية للمركز .

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بكلمه لمدير القطاع الصحي المشرف على المتستشفى محمد عسيري رحب فيها بالمحافظ ، مقدماً شكره الجزيل على حضوره ودعمه لافتتاح مثل هذه المرافق التي تقوم بخدمة المواطن في موقعه .

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التصنيف: الأولى,محليات

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