محافظ محايل يفتتح مركزا صحيا

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محايــل – البلاد

افتتح محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي مركز الرعاية الصحية الأولية بسحر آل عاصم بحضور مدير القطاع الصحي المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية .

وتجول المتحمي داخل أقسام المركز الصحي مستمعاً إلى شرح مفصل من قبل المشرف على القطاع الصحي ، واطلع على التجهيزات الطبية للمركز .

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بكلمه لمدير القطاع الصحي المشرف على المتستشفى محمد عسيري رحب فيها بالمحافظ ، مقدماً شكره الجزيل على حضوره ودعمه لافتتاح مثل هذه المرافق التي تقوم بخدمة المواطن في موقعه .