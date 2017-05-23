محافظ محايل يفتتح مقر جمعية البر الخيرية بسحر آل عاصم

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افتتح محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي أمس مقر جمعية البر الخيرية بسحر آل عاصم.

واطلع المحافظ على قاعات التدريب ثم شاهد عرضًا مرئيًا عن المشروعات الخيرية التي نفذتها الجمعية خلال الأشهر الماضية.

المتضمنة لمشروعات خيرية في مجال برنامج رعاية الأيتام وأسر الشهداء والسجناء وغيرها إلى جانب برامج الأرامل والمطلقات وتوزيع الصدقات.

وكرم المحافظ الجهات الحكومية والأهلية التي أسهمت في تأسيس مقر جمعية البر بسحر آل عاصم.