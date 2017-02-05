محاكاة حياة البادية بمهرجان الصحراء بحائل “صور”

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أحيت 13 أسرة انماط الحياة قديماً في البيئة الصحراوية وأعادت للأذهان حياة البادية التي عاشها الآباء والأجداد

وذلك من خلال فعاليات خصصت بمهرجان الصحراء الدولي بمنطقة حائل في نسخته العاشرة الحالية بمتنزه المغواة الترفيهي .

وقامت الأسر بنصب 13 بيتاً من الشعر على سفوح جبال أجا لتعرض للزوار حياة البدو في الصحراء

وطريقة معيشتهم اليومية وشرح المهام الحياتية اليومية.

واستوقفت هذه الفعاليات الشيقة الكثير من الزوار من مختلف الأعمار ألا أن حضور كبار السن طغى على الوجود

لا سيما أنها تعيد لهم ذكريات الماضي حيث توافد زوار المهرجان للإطلاع على حياة أهالي البادية وما تقوم به الأسره من أعمال

يومية كإعداد الطعام بالطرق التقليدية،وما يقوم به كل فرد من الأسرة من عمل يومي،إلى جانب إبراز المشغولات اليدوية كالغزل

والنطي وكيفية استخراج الصوف من شعر الأغنام وسباق الخيل والإبل والصيد بالصقور والكلاب .

وأبان مشرف فعاليات ” حياة البادية ” خالد الهبدان، أن الفعالية حاكت أمام الجمهور الحياة اليومية للآباء والأجداد ليتعرف الجيل

الجديد على تفاصيل حياة آبائهم بمختلف انماطها .

وأضاف أن الأسر التي تقوم بعرض حياة البادية هي 13 أسرة من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل والصمان

وتحتضن هذه الأسر 35 فرداً – رجال ونساء وشباب – يعيشون حياتهم اليومية من الصباح الباكر ويقدمون عرضاً لمناحي الحياة

قديماً إلى جانب تعريف الزائرين على تفاصيل حياة البادية .