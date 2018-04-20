محاكمة أمريكي أزعج العالم بـ97 مليون مكالمة

واشنطن ــ وكالات

فرض القضاء على مواطن أمريكي، يدعى أدريان إبراموفيتش، غرامة مالية تبلغ قيمتها المالية 120 مليون دولار؛ وذلك بعد اتهامه بأنه السبب في إزعاج الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، عبر استخدام تطبيق برمجي لإجراء حوالي 97 مليون مكالمة هاتفية مزيفة في صورة مكالمات مسجلة بضغطة زر واحدة.

وبحسب موقع “بلومبيرغ” الإخباري، فإن إبراموفيتش خلال جلسة استجوابه أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، اعترض على الغرامة الضخمة المبالغ فيها، خاصة أن عددًا كبيرًا من المكالمات لم يتم الرد عليها من جانب المستخدمين من الأساس، وبالتالي لم يتم إزعاجهم؛ كما هو موضح بالاتهامات الموجهة إليه.

كما أكد إبراموفيتش، أن مقدمي خدمات الموبايل، عليهم أن يتخذوا إجراءات صارمة للحد من المكالمات المزيفة Robocalls ، والتي تتيحها مجموعة كبيرة من التطبيقات، والبرمجيات المجانية مفتوحة المصدر، والتي تتيح لأي شخص أن يزعج ملايين المستخدمين حول العالم بكبسة زر واحدة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تحظر وصول تلك المكالمات إلى المستخدمين من الأساس.