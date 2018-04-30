محاور أمام منتدى منطقة مكة

جدة – البلاد

تستضيف محافظة جدة النسخة الأولى من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بعنوان “من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة” خلال يومي 20 و 21 شعبان الجاري الموافق 6 و7 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 59 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، يشاركون بخبراتهم في المنتدى، الذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس في مقر الإمارة في جدة، أنه منذ صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدأ العمل للتحضير للمنتدى الاقتصادي الأكبر في المنطقة، الذي يهدف لتحفيز رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في مشروعات التنمية بالمنطقة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ،

مشيرا إلى أن المحاور التي أقرتها اللجنة الإشرافية للمنتدى، ستركز على عدة مجالات شملت، السياحة، والترفيه، والصحة، والتعليم، والصناعات المختلفة، وضيافة الحج، والعمرة.