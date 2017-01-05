محترفو العميد .. أداء راق مع تسجيل نصف الأهداف
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الرياض – البلاد
أظهرت إحصاءات فريق الاتحاد بعد نهاية الجولة رقم 15 من منافسات دوري جميل للمحترفين، أن اللاعبين الأجانب قدموا أداءً رائعا. وسجل الرباعي الأجنبي للاتحاد: المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، والتونسي أحمد العكايشي، والكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي كارلوس فيلانويفا 20 هدفاً من أصل 37 هدفاً سجلها الفريق. وجاءت نسبة الأهداف الاتحادية بأقدام اللاعبين المحترفين في 15 جولة لدوري جميل، لتزيد عن النصف وتصل 54 % من نسبة أهداف الفريق. ويتصدر كهربا هدافي الاتحاد وثاني ترتيب الهدافين في الدوري برصيد 12 هدفاً، علماً أنه اللاعب الوحيد في الاتحاد الذي سجل سوبر هاتريك وذلك في مرمى الوحدة. ويتقاسم الرباعي الأجنبي 20 هدفاً اتحادياً؛ بواقع 12 لكهربا، و4 للتونسي أحمد العكايشي، وثلاثية للكويتي فهد الأنصاري، وهدف للتشيلي كارلوس فيلانويفا. علماً أن الصفقات الأربع تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في عهد رئيس النادي الراحل أحمد مسعود.
الوسوم:محترفو العميد
التصنيف: الرياضة
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