محطتان جديدتان للخطوط السعودية

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جدة – واس

أتمت الخطوط السعودية جدولة رحلات وجهتيها الجديدتين (ملطان) في باكستان ، و(بورت سودان) في السودان وأدرجتها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم ، وأصبحت متاحة للحجز عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، كما أعلنت عن إضافة خط مباشر جديد يربط العاصمة الرياض بمانشستر في المملكة المتحدة اعتباراً من الثالث والعشرين من يونيو القادم.

يأتي ذلك ضمن مبادرات الناقل الوطني لتوسيع شبكة الرحلات الدولية بالتشغيل إلى محطاتٍ دولية جديدة في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في “السعودية” وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ، وذلك بهدف تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي للخطوط السعودية على القطاع الدولي ،

واستهداف المحطات التي تشهد طلباً متنامياً للسفر للمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول الحالي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حمّاد البلوي أن العمل جارٍ في مراحله الأخيرة لإنهاء إجراءات التشغيل في المحطتين الجديدتين ، حيث تمت جدولة الرحلات وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وإتاحتها للحجز بالإضافة إلى تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطارات وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل.