محطما كل الأرقام .. في ليلة رائعة الجمال.. خماسية تتوج الهلال

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متابعة- أحمد الياس وعبدالعزيز عركوك

ضرب الهلال بقوة مرمى منافسه التقليدي النصر بخماسية تاريخية، مقابل هدف واحد، في ليلة تتويجه الكبير، ـوسط حضور 59174 متفرجا، توافدوا منذ وقت مبكر، ومن كل مدن المملكة لحضور التتويج ، الذي احتضنه ستاد الملك فهد الدولي بالرياض في الجولة الـ 26 والأخيرة بدوري جميل موسم 2016-2017؛ حيث تقدم الهلال عن طريق نواف العابد في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل توماسوف للنصر في الدقيقة 42. وقبل نهاية الشوط الأول سجل الهلال هدفين متتاليين، عن طريق عمر خربين، وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 45 و45+1. وفي الشوط الثاني عزز المهاجم القناص عمر خربين تقدم الهلال بهدفين في الدقيقتين 67 و71.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده لـ 66 نقطة برقم قياسي لعدد النقاط لفريق في دوري المحترفين، فيما توقف رصيد النصر عند 52 نقطة في المركز الثالث.

فيما انتهت بقية اللقاءات بفوز الأهلي على التعاون بهدفين لهدف، والقادسية على الوحدة بثلاثية لهدف، والرائد على الخليج بهدفين لهدف، وفوز الفتح على الاتحاد برباعية لهدف، وتعادل الفيصلي والباطن بهدفين لكل منهما. وبهذه النتائج لحق الخليج بالوحدة كثاني الهابطين لدوري الأولى، فيما سيخوض الباطن الملحق مع ثالث دوري الأولى.