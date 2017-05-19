محكمة أمريكية تسقط قضيتين ضد فيسبوك مرتبطتين بالإرهاب

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سقط قاض اتحادي أمريكي يوم الخميس قضيتين اتهمتا شركة فيسبوك بدعم جماعات إرهابية من خلال السماح لهم باستخدام موقع التواصل الاجتماعي لدعم أهدافهم بما شمل أعمال عنف ضد يهود.

وأسقط القاضي نيكولاس جاراوفيس في بروكلين دعوى قضائية رُفعت نيابة عن نحو 20 ألف مواطن إسرائيلي ودعوى أخرى رفعها أفراد أسر ضحايا سقطوا في هجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال القاضي إن المدعين في القضية الأولى لم يقدموا ما يدعم مزاعمهم للمحكمة الاتحادية.

وإن فيسبوك لديها حصانة من المزاعم التي جاءت في الدعوى الثانية