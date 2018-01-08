محكمة إيطالية تبيح «السرقة»

روما ــ رويترز

قضت المحكمة العليا في إيطاليا برفع عقوبة السرقة عن الشخص الجائع، الذي يضطر الى تناول القليل من المأكولات داخل المتاجر وجاء الحكم في اعقاب القاء القبض على مواطن عاش ظروفا مادية قاسية، جعلته عاجزًا عن توفير الحد الأدنى من الطعام اليومي. وسط تلك الحالة، بحسب رويترز، رصدته كاميرات احد المراكز التجارية في مدينة روما، وهو يتناول قطعة من البسكويت والجبن والسجق بقيمة 4.07 يورو، فاقتاده رجال الأمن إلى المخفر، ليواجه اتهاما بالسرقة، تقضي بحبسه 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 يورو.

واستأنف محامي الدولة الإيطالية على الحكم بذريعة فنية، أشار فيها إلى أنه ليس من حق المحكمة إصدار حكم ضد مواطن أجنبي، لاسيما انه لم يضبط خارج المتجر بالطعام الذي حصل عليه، وعلى خلفية الاستئناف انتقلت القضية برمتها إلى المحكمة الإيطالية العليا، التي ألغت الحكم بعقوبة المتهم، وجاء في حيثيات الحكم أن طريقة عرض الأطعمة جعلت المتهم عاجزًا عن مقاومة ألم الجوع، فضلًا عن أنه اكتفى بما يقتات به، ولا ينبغي في هذه الحالة مواجهته بتهمة السرقة.