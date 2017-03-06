محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة تبوك تباشر أعمالها
شارك عبر واتساب
تبوك – سعد الشهراني
باشرت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة تبوك, أعمالها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على افتتاحها وتوفير المقر المناسب لها, بالتنسيق مع فرع وزارة العدل بالمنطقة وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبيه وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
ويضم اجمالي عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة تبوك, خمس دوائر منها ثلاث للنظر في الدعاوى, ودائرتين للإنهاءات.
الوسوم:محكمة الأحوال الشخصية
التصنيف: محليات
التعليقات