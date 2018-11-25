محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام

قضت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد بتأييد حكم الإعدام بحق تسعة اشخاص فى قضية “اغتيال النائب العام”.

وقررت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبد العال تخفيف عقوبات باقي المتهمين في نفس القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد كمال الذى توفى قبل الفصل في الدعوى.

وكانت النيابة قد أحالت 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسًا، للمحاكمة الجنائية في الثامن من مايو 2016، ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بالقضية على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.