محكمتان للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء .

وصرح معالي أمين عام المجلس ومتحدثها الرسمي الشيخ سلمان النشوان عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء وستباشر أعمالها بتاريخ 1/ 6/ 1438 هـ .

حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبيه وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

وأشار معاليه أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، و الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة،وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، حسبما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

وأضاف معاليه بأن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة بلغ (9) محاكم ،ويبلغ عدد القضاة العاملين فيها (116) قاضياً .