محمد بن راشد : نحن مع محمد بن سلمان في معركته لتنمية المنطقة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي: “نحن مع محمد بن سلمان في معركته لتنمية المنطقة.. (همم الجبال) التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحِّد وتحرك المنطقة”.

وأضاف حاكم دبي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إثر حديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة الرياض: “كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية.. متفائلة.. جامعة للكلمة.. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال.. وأقول له: همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب”.