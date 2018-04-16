محمد بن زايد : السعودية خير مَن يجمع العرب لما فيه مصلحتهم

قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد ؛ إن بلاده تؤمن بقدرة السعودية من خلال ثقلها السياسي، على جمع العرب لما فيه مصلحتهم، مشيراً إلى إن خادم الحرمين الشريفين قائد حزم يجمع الكلمة ويوحد الصف.

وكتب ولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نبارك للعرب نجاح قمة القدس في مدينة الظهران .. خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم ورجل الخير، يجمع الكلمة ويوحد الصف”.

وأضاف: “تؤمن الإمارات أن موقع العرب في العالم تعززه وحدة كلمتهم، والسعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير مَن يجمع العرب لما فيه مصلحتهم”.