الأولى

محمد بن زايد : السعودية خير مَن يجمع العرب لما فيه مصلحتهم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / رجب / 1439 هـ      16 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد ؛ إن بلاده تؤمن بقدرة السعودية من خلال ثقلها السياسي، على جمع العرب لما فيه مصلحتهم، مشيراً إلى إن خادم الحرمين الشريفين قائد حزم يجمع الكلمة ويوحد الصف.

وكتب ولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نبارك للعرب نجاح قمة القدس في مدينة الظهران .. خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم ورجل الخير، يجمع الكلمة ويوحد الصف”.

وأضاف: “تؤمن الإمارات أن موقع العرب في العالم تعززه وحدة كلمتهم، والسعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير مَن يجمع العرب لما فيه مصلحتهم”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *