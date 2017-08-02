محمد بن زايد يمنح الملحق العسكري السعودي وسام الإمارات

الرياض- واس

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسام الإمارات العسكري من الطبقة الثانية للملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني .

وقام بتقليد الوسام وكيل وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مطر الظاهري، وذلك لدى استقباله للعميد الجهني بمقر وزارة الدفاع في أبو ظبي .

وأعرب الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات عن سعادته البالغة لمنحه هذا الوسام، مقدماً شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – في دعم العلاقات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما المجال العسكري .

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