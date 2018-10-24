ولي العهد : ستتم معاقبة جميع الجناة في قضية خاشقجي

أكد أنه لن يكون هناك شرخ في العلاقات مع تركيا

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأربعاء، إن حادث جمال خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين ولكل إنسان ، مؤكدا أنه ستتم معاقبة جميع الجناة في قضية خاشقجي.

وقال إن الحادث بشع، وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الإجراءات للتحقيق، بالعمل مع حكومة تركيا، لمعاقبة المسؤولين عن الواقعة.

وأوضح سمو ولي العهد، أنه بلا شك التعاون السعودي التركي مميز، فالكثير يحاول استغلال الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين تركيا والسعودية، موجهًا لهم رسالة قائلًا: “لن تستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه الأمير محمد بن سلمان، ورئيس لتركيا اسمه رجب طيب أردوغان.

وقال: “سنثبت للعالم أن الحكومتين متعاونتين لإظهار الحقيقة للعالم”.