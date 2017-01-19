محمد بن متعب : نسعى لزيادة ممارسي السلة ونشرها وصناعة جماهير لها

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الرياض- البلاد

كشف رئيس اتحاد كرة السلة الأمير محمد بن متعب آل سعود، أنه يسعى مع أعضاء مجلس إدارته للعمل على ثلاثة جوانب مهمة، خلال فترتهم التي تمتد حتى نهاية 2020م.

أولها: تفعيل الرياضة المجتمعية؛ من خلال العمل على زيادة نسبة الممارسين لها والتوعية بأهميتها وفوائدها الصحية، وثانياً: نشر لعبة كرة السلة لدى الجيل الحالي، من خلال بناء قاعدة قوية للعبة وفق استراتيجية طويلة، تبدأ بزيارة الأندية الصغيرة قبل الكبيرة في المحافظات والمدن، وحثها لتكون أندية مهتمة باللعبة، منها ماهو ممارس والآخر منافس، وثالثاً: العمل على عودة الجماهير للمدرجات، من خلال العمل على تقوية المسابقات فنياً، وبحث سبل جذب مُحفزة للجماهير.

وأكد أن الاستثمار الحقيقي في كرة السلة، سيكون من خلال البدء بالاهتمام بالفئات السنية، سواء بنشر كرة السلة في المدارس، والعمل على تفعيل ودعم دوري السلة فيها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك حث الأندية على الاهتمام بالقاعدة، والعمل على توفير عدة حوافز في دوريات (الناشئين والشباب والأولمبي)، وكذلك دعم بطولات سلة الشوارع في المناطق، وتوقيع اتفاقيات تعاون فعلية مع اتحادات عالمية، ودعم وتطوير المدرب الوطني،

كل ذلك سيصب في النهاية لمصلحة الأندية والمنتخبات السعودية ورفع مستواها الفني محلياً وخارجياً، مما يُساهم في عودة الجماهير للمباريات تدريجياً ، مع عوامل تحفيز أخرى ستساهم في صناعة قاعدة جماهيرية خاصة باللعبة”. وأضاف: سنقوم بزيارات للعديد من الأندية في المدن والمحافظات والقرى، ونعمل على نشر كرة السلة فيها، والاهتمام بها لتكون هذه الأندية حاضنة للعبة، فالأندية الكبيرة نعرفها ونعرف اهتماماتها، ولن نغفل عنها، لكن الأندية الصغير ستعزز من نسبة الممارسين للعبة، وكذلك من اكتشاف المواهب فيها.

وكشف خلال حديثه: سنعمل على إنشاء موقع إلكتروني للاتحاد العربي السعودي لكرة السلة، لنشر أخبار وأنشطة الاتحاد، والحرص على التواجد الفاعل والهادف في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت من أهم الوسائل الإعلامية الأسرع للمستهدف من جمهور ومتابع. وختتم الأمير محمد بن متعب حديثه مُقدما شكره للأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، على ثقته باختياره رئيساً للاتحاد، داعياً الله -تعالى- أن يقدم وأعضاء مجلس إدارته كل ما يخدم ويفيد شباب الوطن من خلال لعبة كرة السلة،

كما قدم شكره لمجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة محمد عبدالشكور إسلام، ورؤساء وأعضاء اللجان كافة على الجهود التي بذلت من الجميع خلال فترة عملهم في الاتحاد، وذلك خلال زيارة الرئيس السابق له في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وبحضور خبير كرة السلة محمد بن عزوز.