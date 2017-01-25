مخبز في مكة يستغني عن الكاشير.. و(الدفع لاحقاً)

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مكة ــ البلاد

خذ ما تريد وادفع ما تريد”.. هكذا اختبر صاحب مخبز في مكة المكرمة ثقة زبائنه، حيث وضع “صندوق الثقة” ليكون شاهداً عليه مع الزبائن الذين يدخلون لشراء الخبز، دون أن يراجعهم أحد، مستغنياً عن المحاسبين “الكاشير” وكاميرات المراقبة.

وقال صاحب المخبز، غازي حسن، لـ”العربية” أن إيرادات المخبز ارتفعت بعد الاستغناء عن الكاشير، مشيراً إلى ثقة الناس بالمخبز. واعتبر أن “الناس أثبتوا أنهم أهل للثقة ونجحت الفكرة”.

ولم يكتف غازي بـ”صندوق الثقة” فقط، بل قام بتعليق لوحة كتب عليها عبارة “من لا يملك قيمة الخبز فليأخذه مجانا”، إذ بإمكان الشخص الذي لا يجد صرفا لمبلغه تأجيل الدفع إلى المرة المقبلة،

موجهاً موظفيه بعدم الحديث مع الزبائن. وأشار إلى أن التجربة أثبتت نجاحها بعد مرور عام ونصف على البدء بتطبيق الفكرة، حيث يقوم كل شهر بجمع الأموال من الصندوق.