مختار فلاتة يدخل تاريخ الكلاسيكو

بات مختار فلاتة أول لاعب يسجل في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، لصالح الفريقين، منذ انطلاق دوري المحترفين؛ وفقا لما ذكره موقع “أوبتا” للأرقام والإحصاءات.

وسجل فلاتة، الذي انضم في الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى الهلال، هدف فريقه الوحيد أمام الاتحاد. واستغل فلاتة تمريرة زميله عبدالله عطيف، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليمنح فريقه هدف التقدم، قبل أن يدرك العميد التعادل عن طريق فهد الأنصاري من تسديدة خدعت الحارس العماني علي الحبسي.

وكان المهاجم المخضرم صاحب الـ 30 عاما، سجل هدفا في الكلاسيكو، وقت أن كان لاعبًا في الاتحاد، موسم 2013-2014، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريقه.