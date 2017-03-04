العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مختار فلاتة يسجل الهدف الـ 400

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مختار فلاتة يسجل الهدف الـ 400
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جدة- البلاد

سجل مختار فلاتة مهاجم نادي الوحدة الهدف رقم 400 في دوري جميل هذا الموسم، وذلك في شباك الباطن في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ، وبات فلاتة أول لاعب محلي يسجل هدفاً مئوياً هذا الموسم،

حيث سجل الأهداف الثلاث المئوية السابقة لاعبون أجانب. فقد سجل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال سجل الهدف رقم 100 هذا الموسم، وذلك في شباك الفيصلي بالجولة الرابعة، واليوناني إيوانيس فيتقاتزيديس “فيتفا” لاعب الأهلي سجل الهدف رقم 200 هذا الموسم،

وذلك في شباك الفيصلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 11، وسجل البرازيلي إيفيرالدو ستوم لاعب الفيصلي الهدف رقم 300 هذا الموسم، وذلك في شباك القادسية في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 15.

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التصنيف: الرياضة

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