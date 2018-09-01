مختصون يحذرون من برامج كشف الأسماء للهواتف الذكية

جدة – وليد الفهمي

تسبب انتشار برامج كشف الأسماء موخراً على الهواتف الذكية في المطالبة الجادة بإتخاذ إجراء حازم لوقف انتهاكات تلك البرامج للخصوصية وافتعال المشاكل الأسرية والتي تمكن مستخدميها من الاستعلام عن أي رقم مما يجعل منها دليل هواتف ضخم،يحتوي على البيانات المخزنة على هواتف المستخدمين، وتختلف هذه البرامج بمميزاتها إلاّ أنّها تتشابه إلى حد كبير في طريقة العمل.

ودعا عدد من المختصين التقنيين إلى عدم تركيب برامج كشف الأسماء للهواتف الذكية لما في ذلك من خطورة من نسخ دليل الأرقام الموجود على الهاتف وحفظها في قاعدة بيانات مركزية على الإنترنت

مشيرين إلى مدى اختراق الخصوصية عند كشف اسم المتصل بجميع الأسماء المحفوظة في أكثر من جوال والأسوأ من ذلك عدم معرفة صاحب الرقم بذلك أو إمكانية التغيير في تلك المسميات التي تظهر لدى مستقبل المكالمة ، مطالبين باتخاذ خطوة جادة أسوة بما فعلته الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت والتي قامت بحجب ما يسمى بتطبيقات كشف الأرقام عن مزودي خدمة الإنترنت ، بعد أن تبين لها أن هذه البرامج تنتهك خصوصية الأشخاص، وتسهل عملية الوصول لبياناتهم الخاصة، مما أفقدهم الحماية الأمنية لمعلوماتهم، وحدوث مشاكل أسرية وجرائم وسرقة حسابات بنكية .

وبين المستشار المهندس أحمد الثقفي عضو جمعية المهندسين السعوديين في تصريح لـ(لبلاد) أن برامج كشف الأرقام تعد من البرامج المشهورة حالياً في أجهزة الهواتف الذكية لما تقدمه من ميزة معرفة المتصل أو البحث عن رقم أو اسم شخص ما، وقد تكون ذات فائدة عظيمة كدليل مركزي للأرقام ولكنها تعدت ذلك وأصبحت سبباً لكسر حاجز الخصوصية لأصحاب الهواتف ، حيث أن معظمها تظهر اسم المتصل وما سمي به في جميع الهواتف الذكية الأخرى التى تحفظ ذلك الرقم .وألمح الثقفي أن الخصوصية تنكسر حينما تستطيع معرفة المسميات التى يستخدمها بعض الناس لأصحاب الأرقام الهاتفية المسجلة حيث تكون هناك مسميات محرجة أو غريبة أو تحمل أسماء ذات الفاظ نابية أو مخلة في بعض الأحيان أو خاصة جداً لايحبذ صاحب الرقم أو المحتفظ بذلك الاسم إطلاع أحد عليها ، حتى صاحب الرقم نفسه.

وطالب الثقفي بعدم تركيب هذه البرامج داعياً إلى الجهات المعنية مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل وإيقافها كونها تعمل على كشف رقم المتصل دون موافقته وإعلامه مختتماً أن الهدف المعلن منها هو كشف الأرقام فقط ولكن قد تقوم بالحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالهاتف الذكي أو تكون بداية إختراق أمني للجهاز دون علم صاحب الهاتف.