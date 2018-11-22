مختصون يستعرضون تقنيات حماية الاقتصاد الرقمي

الدمام- حمود الزهراني

نظم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، اللقاء الأول للبلوكتشين وتطبيقاتها المستقبلية بالمنطقة الشرقية، الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق وطنية لخمس جهات حكومية بالتعاون مع جهات خاصة في كيفية تبني الاقتصاد الرقمي وآخر المستجدات في هذا الشأن، وذلك في مقر المركز بالخبر.

وقال وليد الرشيد، مساعد المدير العام ومشرف العلاقات العامة والإعلام بسايتك، إن اللقاء يأتي ضمن أهداف المركز في خدمة وتوعية المجتمع،ورفع الوعي بمجال التقنية والاقتصاد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 مبينا إن البرنامج استعرض أحدث التقنيات التي تساعد في دعم وتحقيق الاقتصاد الرقمي ،

والتحقق بهذه التقنية من المعاملات وقدرتها على توفير حماية فعالة لتشفير أنظمة المعاملات الرقمية ومواجهة التهديدات المتنامية في أمن المعلومات، حيث تغذي هذه التقنية الابتكار في العديد من المجالات المالية والقانونية والعلمية للدفع بالاقتصاد نحو النمو .

وذكرت سارة الغفيلي، منظمة اللقاء مسئولة العلاقات العامة، إلى أن تنظيم هذه اللقاءات بين القطاعات الحكومية والخاصة تثري أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم في المعرفة ، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة إلى نظام وسجل عالمي موحد وموثق والتحول نحو التقنيات الناشئة مثل “البلوكشين” سيثري حياة المواطن بشكل مباشر، من خلال تسهيل وتسريع وتوثيق العمليات المالية، الأعمال اللوجيستية، إدارة الأصول، الملفات الطبية الموحدة، اثبات الهوية، وغيرها.