مخطط قطري لزعزعة استقرار ليبيا.. والجزيرة تواصل دعم الفوضى

عواصم ــ وكالات

كشفت صحيفة المرصد الليبية عن تسجيلات صوتية، لعدد من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، الجناح المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي، التي تدعمها قطر في ليبيا، وذلك لزعزعة أمن واستقرار الدولة الليبية وتأجيج الاقتتال في بنغازي ودرنة، مشيرة إلى دور الإرهابي سامي الساعدي، المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة.

وتحدثت الصحيفة عن تسجيلات ومراسلات تدور بين العامين 2015 و2017، قالت إنها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سامي الساعدي، ومن خلفه دار الإفتاء الليبية مثّلا مرجعية وغرفة عمليات عسكرية وأمنية وإعلامية في أحداث عدة، وأنهم ومجموعتهم كانوا في حقيقة الأمر قيادات عسكرية عن بعد لأحداث تسببت في مصرع مئات الليبيين من مختلف الأطراف، مؤكدة أن دار الإفتاء التي يتزعمها الإرهابي الصادق الغرياني، المفتي المعزول من قبل البرلمان، تقوم بإقحام الدين في حياة السياسة والاقتصاد والسلم والحرب.

وأشارت الصحيفة إلى علاقة سامي الساعدي بقطر ودوره في توفير الدعم الطبي واللوجيستي للجماعات الإرهابية في ليبيا، وتنسيق الساعدي مع المسؤولين القطريين وسفره الدائم إلى الدوحة بتأشيرة دخول صادرة عن مؤسسة عيد آل ثاني الخيرية المصنفة على قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول الأربع المقاطعة للدوحة.

فيما كشفت قناة “الجزيرة” من جديد عن دورها التخريبي في ليبيا، وانحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية، عندما نشرت أمس الأول على صفحتها الرسمية دعوة للتظاهر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للمطالبة، بضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى مرحلة السلطات الدائمة في ليبيا.

وكانت جماعة الإخوان، قد حددت الجمعة، موعداً للتظاهر في طرابلس، غير أن الدعوة لم تجد صدى يذكر بين الليبيين.

هذا التدخل القطري السافر أغضب الليبيين، حيث وصل إلى حد قطر تخطيط للتحركات الإخوانية ودعمها بالتحريض المباشر من قبل قناة “الجزيرة”.

وجاءت الدعوات للتظاهر عقب عاصفة استنكار من أطراف محسوبة على تيار الإسلام السياسي ضد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بعد تصريحاته الأسبوع الماضي بأن الأولوية للانتخابات، وأن معضلة الاستفتاء على الدستور يجب ألا تعرقل العملية الانتخابية.

وقد تصدر رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، محمد صوان حملة الجماعة المطالبة بالاستفتاء على الدستور أولاً فيما خصصت وسائل إعلام محسوبة على ذات التيار ساعات يومية من البث للحشد في هذا الاتجاه قبل أن تنضم الجزيرة القطرية أمس إلى الحملة عبر نشر دعوات التظاهر غداً ضمن حراك “30 مارس” لدعم هذه المطال