مخلفات وجوالات وذكريات الطيبين.. 35 غواصا ينظفون الواجهة البحرية بجدة

جدة عبدالهادي المالكي

تحت شعار” السطح عليكم والعمق علينا” واصل الغواصون المتطوعون تنظيف شاطي الواجهة البحرية بأكثر من 35 غواصا محترفا ، حيث يخوضون غمار البحر؛ من أجل انتشال ما خلفت يد الإنسان من خلال رميه للمخلفات من علب البلاستيك والأكياس والقوارير الزجاجية، وقطع من السجاد خلال جولة استكشافية للفريق، استمرت ثماني ساعات متواصلة، وكان من المثير للدهشة الحصول على جوال من ماركة النوكيا، والذي كان يطلق عليه في سنة إصداره (بجوال المملكة) بالإضافة إلى فيلم (كاسيت) الفيديو القديم، وعلب بيبسي مضى عليها قرابة الخمسة والثلاثين عاما بالإضافة الى شباك الصيد، والتي لازمتهم في المرحلة الأولى والثانية،

وقد ذكر الغواصون أنه لازال هناك الكثير من الشباك والمخلفات، التي تحتاج إلى بذل الجهود؛ من أجل تنظيفها.. وعن العقبات التي تواجههم، ذكروا أن الخوف من تساقط الصخور؛ بسبب سحب الشباك من بينها، أهم ما يؤرقهم بالإضافة الى وجود قطع حديدية مدببة والتي تكمن خطورتها في جرح أحد الغواصين، كما أن هناك بعض القطع الكبيرة، والتي تحتاج إلى معدات لسحبها من أعماق البحر.

وقال قائد المبادرة، ومنظمها الكابتن ربحي سكيك لـ(البلاد) : إننا عازمون على تنظيف الموقع تماما من جميع المخلفات، التي نستطيع انتشالها بمجهودات الفريق، والذي يحمل الروح العالية والحس الوطني في عمل الخير؛ من أجل أـن تنعم مدينة جدة بشواطئ نظيفة وآمنة للإنسان والكائن البحري.

وأضاف سكيك: ولله الحمد، الأجواء اليوم داخل البحر كانت هادئة بالإضافة إلى أن المياه كانت صافية؛ ما سهل المهمة على الغواصين .