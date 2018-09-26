مدارس الأمجاد تكتسي باللون الأخضر

aجدة ــ البلاد

ازدانت مدارس الأمجاد الأهلية بالأعلام والبالونات واكتست جنباتها باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني حيث جدد طلابها الولاء والانتماء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، وازدانت المدارس بالأعلام وتم توزيع الاوشحة على جميع الطلاب ،

وقام فريق الكشافة بقيادة القائد الكشفي عبد الله المالكي بعمل عرض وطني وألقى قائد المدرسة الأستاذ فرحان محمد الغامدي كلمة قدم فيها التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة كما قام الطلاب بعمل مسيرة وطنية تحت اشراف وكيلي المدرسة أحمد حسين خطاب ومحمد أحمد القوزي ،

وفي ختام الفعالية قام رائد النشاط الطلابي رضا أحمد بلال بالاعلان عن حزمة من المسابقات بهذه المناسبة العزيزة على نفوس الجميع منها شعراء في حب الوطن وأجمل تغريدة في حب الوطن ومسابقة رسالة إلى جندي على الحدود.