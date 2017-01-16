مدارس الحد الجنوبي تتزين بصور الشهداء والأبطال

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نجران ــ البلاد

حرصت مدارس الحد الجنوبي، مع انطلاق أول أيام الاختبارات النهائية، أمس “الأحد” على تزيين قاعات الاختبارات بأسماء وصور شهداء الوطن، عرفانًا لمواقفهم البطولية وتضحياتهم من أجل حفظ أمن حدود المملكة بأرواحهم ودمائهم، وتسجيلهم أروع القصص وأعظمها.

وتأتي هذه البادرة الوطنية من إدارات المدارس، نوعا من الوفاء لهؤلاء الأبطال، ومن أجل تعريف جيل الغد، من فئات الطلاب بما قام به الجنود البواسل على الحد الجنوبي حبًا وولاء للدين.

وأشاد نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي، والمدير العام للدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران، بالجهود التي بذلتها مدارس الحد الجنوبي، وتهيئة كافة الوسائل المناسبة للطلاب والطالبات، والاستعداد لبدء الاختبارات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي .