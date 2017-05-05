مدارس بنات تشارك في (جلوب) البيئي

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الدمام- حمود الزهراني

تشارك ثلاث مدارس للبنات من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في برنامج جلوب Globe البيئي أحد البرامج العلمية الدولية التي تدعمها الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) والذي يعد أحد البرامج العلمية التعليمية الدولية ، التي تهدف إلى تكوين الأجيال القادمة من علماء المستقبل في مجال البيئة من خلال قيام الطلبة بمجموعة من القياسات البيئية وتسجيلها في قاعدة بيانات البرنامج والاستفادة منها في إجراء دراسات علمية بيئية.

وأوضح المتحدث الرسمي مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن المدارس التي ستشارك هي ” الثانوية الخامسة والعشرين بالدمام والثانوية الأولى والمتوسطة الثالثة بالظهران ،

مشيراً إلى ان البرنامج يفعل بإشراف في تلك المدارس بمتابعة مباشرة من مشرفة النشاط الأستاذة ريم مغربي حيث قدمت للمدارس الدعم بالأجهزة وورش العمل ومراجعة أبحاث الطالبات وتدريبهن على العرض والتقديم، وقد حققت مدارس جلوب للبنات عدد من الإنجازات النوعية ومن بينها ، حصول الثانوية الأولى بالظهران والخامسة والعشرين بالدمام على وسام المشاركة في جودة البيانات وتم وضع الشارة في صفحة المدرسة على موقع جلوب الدولي ، وحققت الثانوية الخامسة والعشرين أيضاً أربعة أوسمة شرف للعام 2016 ووسام للربع الأول من العام 2017م.

كما شاركت الطالبتان حليمة العواجي وبشرى الصومالي من الثانوية الأولى بالظهران ببحث جلوب الدولي الافتراضي لعام 2016 وحصل البحث على أعلى تقييم على مستوى مدارس جلوب للبنات في المملكة .