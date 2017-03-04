العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدارس دار المعرفة الأهلية تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

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مدارس دار المعرفة الأهلية تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
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جدة – إبراهيم المدني
ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والذي انطلق في الأول من شهر مارس 2017 قامت مدارس دار المعرفة الأهلية “القسم الابتدائي” الاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار (يدا بيد للوقاية من المخاطر) وقد قام الطلاب بتقديم برنامج خاص بهذه المناسبة مصحوبا بمشاهد تمثيلية والتعريف بوسائل وإجراءات السلامة والتنويه بمجهود رجال الدفاع المدني الكبير في مواجهة كافة الحوادث المختلفة داعين الله أن يحفظ مملكتنا الحبيبة.

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التصنيف: محليات

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