مدارس فقيه تحقق المركز الثاني في جائزة التميز

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

في إنجاز جديد لمدارس مكة المكرمة حققت مدارس عبد الرحمن فقيه المركز الثاني على مستوى المملكة فئة المدرسة والإدارة ،في مسابقة التعليم للتميز الوزاري بدورتها السابعة.

وقد أقيم حفل التكريم مؤخرا بمدينة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومستشاريه ومدراء المناطق ، وألقى معاليه كلمة أكد فيها أن جائزة التعليم للتميز تأتي تأكيداً على اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم والتعلم ورعايتها للمبدعين والمتميزين من أبنائها.

من جانبه أبدى مدير عام المدارس الأستاذ ناصر بن مهنا سعادته بهذا الإنجاز النوعي كما أثني على قائد المرحلة الابتدائية الأستاذ طه باعقيل و نخبة الرجال العاملين معه والذين كانوا بعد توفيق الله تعالى سببا وراء هذا الإنجار .. ووعد بان تستمر مسيرة التميز لهذه المدارس التي لم يبخل عليها مالكها بالدعم السخي والتوجيه والمتابعة.