مدارس فقيه تدفع بباكورة إنتاجها لميادين التعليم العالي

مكة المكرمة ــ أحمد شرف الدين

تصوير : هشام شرف الدين

منحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة كلا من الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه صاحب ومؤسس مدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية بمكة المكرمة وسام رواد التعليم الأهلي، ومدير عام المدارس الأستاذ ناصر بن مهنا اليحيوي وسام التقدير وذلك تقديرا لجهودهما فيما حققته المدارس من إنجازات على مستوى المملكة بوجه عام ومنطقة مكة المكرمة بوجه خاص…

وأثنى كل من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد مهدي الحارثي، ومدير التعليم الأهلي بالمنطقة الدكتور فهد الزهراني بالصورة المشرفة والنتائج الباهرة التي حققتها المدارس منذ انطلاق مسيرتها المباركة عام 1427هـ…

ومن خلال هذه المناسبة افتتح الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه معرض الصور بالمكتبة العامة بمدارس فقيه النموذجية بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد مهدي الحارثي، ومدير التعليم الأهلي بالمنطقة الدكتور فهد الزهراني ومدير عام مدارس فقيه الأستاذ ناصر بن مهنا اليحيوي وعدد من المسؤولين بالمنطقة ،

وقد تجول الجميع بالمعرض وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه حيث احتوى المعرض على العديد من الصور منذ افتتاح مدارس فقيه النموذجية حتى الآن ، وكذلك صور خاصة بالرحلات الخارجية للشيخ عبدالرحمن فقيه …

وكانت مدارس فقيه النموذجية قد أقامت احتفالاً كبيراً بمناسبة تخريج الدفعة الثانية عشرة من المرحلة الثانوية التي يعتبر طلابها أول من سجل بالمدارس قبل اثنتي عشر عاماً وسط حضور كبير تقدمه الشيخ عبد الرحمن فقيه ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة بقاعة مكة الكبرى…

وقال الشيخ عبد الرحمن فقيه من خلال كلمته الجامعة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين … إخواني وأبنائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم في ختام هذا العام الدراسي المتميز ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الثانية عشرة التي تضم (113) طالباً ممن التحقوا بهذه المدارس منذ الصف الأول الابتدائي عند افتتاحها في عامها الدراسي الأول يوم السبت السادس عشر من شهر شعبان 1427هـ …

وسيتم بحول الله تخريج طلبة المدارس بهذا المتوسط كل عام ليواصلوا التحاقهم بالجامعات في داخل المملكة أو في خارجها ، علماً بأن هناك أكثر من (1300) طالب سبق أن تخرجوا وواصلوا تعليمهم الجامعي والعالي ليبدأوا العطاء بكل همة وحماس لخدمة دينهم ووطنهم … وخلال هذه الأعوام الاثنى عشر من عمر المدارس نالت ومازالت تنال جوائز التفوق وتسارع الخطى في تفوقها وهو مايتمثل فيما يلي :

1 ــ جائزة (التعليم المتميز) من وزارة التعليم . 2 ــ جائزة الاعتماد المكي الماسي . 3 ــ المركز الأول لمسابقة الخط العربي للأعوام 30 /1431هـ و 31 /1432هـ و32 /1433هـ . 4 ـ المركز الأول لمسابقة (أرامكو ) للرسم بعنوان ( المملكة بعد 100 عام ) للعام الدراسي 31 /1432هـ . 5 ــ المركز الأول لمسابقة الاختبار السنوي للموهوبين بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله ( موهبة ) لعامين متتاليين 32 /1433هـ و 33 /1434هـ . 6 ــ المركز الأول لمسابقة الدورات المكثفة لأولمبياد الرياضيات لعام 34 /1435هـ . 7 ــ المركز الأول لمسابقة ( تدبر السيرة النبوية ) للعام 34 /1435هـ . 8 ــ المركز الأول لمسابقة الاختبار السنوي للعلوم والرياضيات لطلاب ( موهبة ) للعام 35 /1436هـ … وحصلت المدارس على المركز الأول على مستوى العام في كل من مسابقة ( اليوسي ماسي ) في الرياضيات والتي عقدت في ماليزيا بمشاركة دول العام …

كما حصلت على رخصة (الاعتماد الدولي) طبقاً للمنهج الأمريكي ــ أما على مستوى منطقة مكة المكرمة التعليمية فقد حظيت المدارس بالفوز بالمركز الأول في جميع الأنشطة ومنها مسابقات الإلقاء الفردي ومسابقة الأمير نايف للسنة النبوية … وبارك الدكتور عبد القادر بن عبد الرحمن فقيه من خلال هذه الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن والده للخريجين وآبائهم وأمهاتهم بمناسبة تخرجهم من مدارس فقيه النموذجية التي أضحت صرحاً تعليمياً شامخاً يشار إليه بالبنان داخل وخارج المملكة وزف البشرى بانطلاق مدارس عبد الرحمن فقيه للبنات في جميع المراحل بدءاً من العام الدراسي المقبل، مبينا أن مدارس فقيه شعارها النوع وليس الكم … وقدم شكره لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد مهدي الحارثي، والدكتور فهد الزهراني مدير التعليم الأهلي بالمنطقة على دعمهم ووقوفهم وتوجيهاتهم السديدة حتى تبوأت المدارس هذه المكانة المرموقة بين المدارس الأهلية على مستوى الوطن. مقدما شكره وامتنانه لمدير عام المدارس، وهيئة التدريس، والجهاز الإداري …

أما مدير عام المدارس الأستاذ ناصر بن مهنا اليحيوي فقال في تصريح أنه وفي مثل هذا اليوم منذ اثني عشرة سنة قرع الشيخ عبد الرحمن فقيه جرس الانطلاقة إيذانا ببدء مسيرة تكللت بالنجاح وتزينت بالإتقان والابداع، مشيرا إلى أن المدارس ومنذ انطلاقتها فرضت وجودها في أرض التميز بأقدام راسخة ثابتة ووضعت بصمتها تتلألأ في أعين الآخرين ولاحت رايتها خفاقة تعلن عن سبقها وريادتها على مستوى المنطقة أو المملكة أو المستوى العالمي. موضحا أن الوسام الذي توشح به اليوم من إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة يعد قلادة شرف وتتويج لمسيرة تربوية امتدت لأربعة عقود، مبينا أن هذه الدفعة جميع توجهات طلابها علمية إلى مساري الطب والهندسة، مفيدا أن الشيخ عبد الرحمن فقيه يحث قادة المدارس على مواصلة الجهد والبذل والوصول بالمدارس لما يصبو إليه قادة هذه البلاد المباركة من رقي لهذا الوطن المعطاء ولأبنائه الكرام،

كما أنه ينظر للتعليم بحيث أنه رسالة وليس تجارة ويوصينا دوما بتهيئة الظروف لطلاب المدارس… وأضاف اليحيوي أنه من الشواهد القريبة مثالاً لا حصراً على تفوق مدارس فقيه النموذجية حصول المراحل الثلاث على التميز الوزاري والاعتماد على المدرس المكي وكذلك الاعتماد الدولي للمدارس وكانت أول مدرسة على مستوى المملكة تفعل برنامج (سيمانور) التعليمي الذي يعد نقلة نوعية في التعليم، كما أنشأت المدارس “مركز فقيه للجودة والتميز” وكذلك “مركز الاعتماد المكي”… وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا والدروع التذكارية على المكرمين.