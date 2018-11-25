مداهمة مصنع للخمور وإتلاف 59 برميلاً بوادي نعمان

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس غازي الحربي ومتابعة من مدير إدارة الخدمات محمد المعطاني ورئيس قسم النظافة خالد المطرفي.

وتبيّن وجود كميات من الخمر ، منها ما هو تحت التصنيع ، وأخرى جاهزة للترويج

وجرى ضبط وإتلاف عدد (٥٩) برميلاً ممتلئة بالخمور

وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.