مدربو جميل.. جروس الأكبر عمرا والبياوي الأصغر

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جدة – البلاد

يقود فرق دوري جميل للمحترفين عدد من المدراس التدريبية المختلفة بين العربية والأوروبية واللاتينية. وتعد أكثر الجنسيات كمدربين هي التونسية؛ حيث يتواجد حاليا 3 مدربين يقودون فرق الخليج والفتح والرائد.

كما أن مدربي تونس أكثر من دربوا في هذه النسخة، حيث وصل العدد إلى 4 خاصة بعد إقالة جميل قاسم مدرب الاتفاق السابق. وتشهد النسخة الجارية تواجد مدربين وطنيين؛ وهما سامي الجابر مدرب الشباب، وخالد القروني مدرب الباطن، وعليه فإن عدد المدربين الأجانب في الدوري يكون 12.

لكن عدد المدربين الوطنيين الذين دربوا في النسخة الجارية، هو ثلاثة مدربين، والثالث هو حمد الدوسري مدرب القادسية والذي رحل عن الفريق في الدور الأول. ويعد لويس سييرا مدرب الاتحاد، هو أكثر المدربين وجودا في مباريات الدوري؛ حيث قاد 15 مباراة. وبات الاتفاق أكثر الفرق تغييرا للمدربين، حيث أقدم على ذلك مرتين،

كما أنه أصبح أكثر فريق قاده عدد من المدربين بواقع ثلاثة، وبات عدد الفرق التي غيرت مدربيها بالدوري 10. وأصبح عدد المدربين الذين تواجدوا في كل المباريات 4 فقط. ويعتبر كريستيان جروس هو أكبر المدربين عمرا؛ حيث إنه ولد في يوم 14 أغسطس عام 1954، فيما يعد المدرب ناصيف البياوي مدرب الرائد هو الأصغر؛ حيث ولد في يوم 10 نوفمبر 1977.