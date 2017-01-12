مدرب أهلي دبي يتمسك بالفرج

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دبي- وكالات

أكد المدرب الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق أهلي دبي، أن أنظارهم تتجه نحو لاعب فريق الهلال سلمان الفرج، وأن هناك نية كبيرة لضمه كلاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتبدو فرصة تعاقد أهلي دبي مع لاعب وسط الهلال، كبيرة خاصة أنه لم يتوصل إلى حل مع إدارة ناديه؛ من أجل تجديد عقده، حيث إنه سيدخل الفترة الحرة قريباً، وبالتالي يستطيع التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الهلال.

وكانت إدارة الهلال قد عرضت مبلغ 5 ملايين ريال مقابل الموسم الواحد، لكن اللاعب رفض ذلك ليتم رفع العرض الهلالي،

ولكن الرفض كان هو الرد، حيث يطالب اللاعب بمبلغ يفوق الـ 8 ملايين ريال مقابل الموسم الواحد. ونقلت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الإماراتي قدمت عرضًا لضم اللاعب، يتجاوز المبلغ الذي طلبه اللاعب من إدارة ناديه الهلال.

يذكر أن أهلي دبي قد أجرى مخالصة مع لاعبه الكوري الجنوبي كوان، وهو بالتالي يبحث عن دعم الفريق بلاعب آسيوي يشارك معه في دوري آبطال آسيا، حيث يلعب الأهلي في المجموعة الأولى بجوار لوكومتيف الأوزبكي والتعاون السعودي والمتأهل من لقاء ممثل إيران وممثل قطر (الاستقلال والسد).