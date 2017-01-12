مدرب الأخضر وراء العرض الصيني للمولد

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جدة- البلاد

كشفت تقارير صحفية حقيقة العرض المقدم من نادي داليان الصيني، إلى فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، وأحد أعمدته الرئيسة في الوقت الحالي.

وقالت التقارير: إن نادي داليان الصيني أرسل عرضاً لاستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأرسل يستفسر من نادي الاتحاد حول الشروط ومقابل الانتقال.

وقالت صحيفة “سبورتس” الصينية: إن مدرب فريق داليان، لوبيز كارو، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني السعودي، متمسك بانضمام المولد إلى فريقه، وإنه يحث إدارة داليان على إرسال طلب رسمي إلى إدارة الاتحاد، لطلب اللاعب سواء على سبيل الانتقال النهائي أو الإعارة.

وكان وكيل أعمال اللاعب فهد المولد قد نفى وصول أي عروض؛ من أجل اللاعب سواء من أندية خارجية أو محلية، بينما أصر بعض المقربين من البيت الاتحادي على وجود العرض.