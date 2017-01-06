مدرب الاتحاد يستغني عن 6 لاعبين

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جدة – البلاد

قدم المدير الفني لفريق الاتحاد التشيلي خوسيه سييرا تقريراً فنياً لإدارة النادي، يفيد بعدم حاجته لستة لاعبين خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي. ومنح سييرا الضوء الأخضر لسلمان الصبياني، وقصي الخيبري، وريان صديق، وتركي الجلفان،

والخضير، والريو. من جهه أخرى، يحاول رئيس النادي حاتم باعشن، حل بعض مشاكل النادي، مثل محاولة الحصول على تعويضات جراء انتقال اللاعب سعيد المولد، بعدما أكد عبد الله البرقان مدير لجنة الاحتراف بالاتحاد، أن القضية حالياً في غرفة فض المنازعات في الفيفا، والقرار الأخير سيصدر قريباً. وهناك أيضًا قضية استعادة النقاط الثلاث المخصومة، وذلك برفع خطاب مشترك بين نادي الاتحاد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني مانسو يؤكد أن مستحقات الأخير تم سدادها بالكامل.

وأخيراً حل مشكلة اللاعب البرازيلي سوزا؛ حيث يسعى باعشن لتخفيض المبلغ المطلوب من الاتحاد دفعه، وهو 19 مليون دولار.